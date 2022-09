Claudio Lippi | dagli albori d’oro al ritiro dalle scene | ecco come vive oggi

Leggi su howtodofor

(Di sabato 3 settembre 2022) È da diverso tempo che non si hanno più notizie di. Sono anni, infatti, che non compare più sui nostri teleschermi e in molti si sono chiesti che fine abbia fatto l'amato presentatore televisivo Di conduttori emergenti ce ne sono molti in giro e il “ricambio generazionale” pare che stiando una fase molto florida. Alessandro Cattelan, Alvin, Silvia Toffanin e Diletta Leotta sono solo alcuni dei nomi che si potrebbero citare. Parecchi spettatori, tuttavia, rimpiangono molti dei presentatori storici della nostra TV che non sono più in attività. Fra questi c’è assolutamente anche il buonche ormai da tempo è scomparso dai nostri teleschermi. La sua lunga carriera affonda le radici molto lontano nel tempo e i suoi esordi risalgono addirittura agli anni ...