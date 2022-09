Clamoroso dall’Argentina, Wanda e Mauro Icardi imputati per traffico di persone. Lei risponde così e il Gala… FOTO | Gossip (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-02 23:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Mauro Icardi e Wanda Nara sempre nell’occhio del ciclone. Insieme alla mamma di lei, la signora Nora Colosimo, la coppia è stata accusata formalmente davanti al Tribunale Penale e Correttivo n. 10 da Carmen Reboledo, ex dipendente dei due argentini. L’accusa sollevata è quella di “traffico di persone“. Lo ha annunciato Alejandro Cipolla, avvocato di Carmen, che ha raccontato i dettagli dell’accusa al programma televisivo Teleshow. La diatriba tra le due parti prosegue da tempo e, se in precedenza Wanda aveva risposto per le rime alla sua ex collaboratrice, ora ha preferito restare in silenzio. Si tratta di un momento complicato per il futuro ... Leggi su justcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-02 23:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:Nara sempre nell’occhio del ciclone. Insieme alla mamma di lei, la signora Nora Colosimo, la coppia è stata accusata formalmente davanti al Tribunale Penale e Correttivo n. 10 da Carmen Reboledo, ex dipendente dei due argentini. L’accusa sollevata è quella di “di“. Lo ha annunciato Alejandro Cipolla, avvocato di Carmen, che ha raccontato i dettagli dell’accusa al programma televisivo Teleshow. La diatriba tra le due parti prosegue da tempo e, se in precedenzaaveva risposto per le rime alla sua ex collaboratrice, ora ha preferito restare in silenzio. Si tratta di un momento complicato per il futuro ...

