Chiunque vinca alle urne, la cultura ha già perso. L’opinione del prof. Monti (Di sabato 3 settembre 2022) Stando a recenti sondaggi, come prevedibile, le intenzioni di voto degli italiani sono più o meno concentrate in pochi soggetti: da un lato il centrodestra (che unisce Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi moderati), il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle, e Azione-Italia Viva. In un contesto come quello italiano, che istituzionalmente attribuisce alla “cultura” un ruolo centrale, quantomeno nelle dichiarazioni ufficiali, può essere dunque opportuno analizzare quali siano le azioni rivolte alla cultura che i distinti gruppi politici hanno inserito nei propri rispettivi programmi. Prima di proseguire in questo senso, è opportuno chiarire alcune premesse di base: la prima è che spesso è impossibile leggere il contenuto di un programma politico senza interpretarlo attraverso la propria visione. È dunque utile chiarire sin dall’inizio ... Leggi su formiche (Di sabato 3 settembre 2022) Stando a recenti sondaggi, come prevedibile, le intenzioni di voto degli italiani sono più o meno concentrate in pochi soggetti: da un lato il centrodestra (che unisce Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi moderati), il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle, e Azione-Italia Viva. In un contesto come quello italiano, che istituzionalmente attribuisce alla “” un ruolo centrale, quantomeno nelle dichiarazioni ufficiali, può essere dunque opportuno analizzare quali siano le azioni rivolte allache i distinti gruppi politici hanno inserito nei propri rispettivi programmi. Prima di proseguire in questo senso, è opportuno chiarire alcune premesse di base: la prima è che spesso è impossibile leggere il contenuto di un programma politico senza interpretarlo attraverso la propria visione. È dunque utile chiarire sin dall’inizio ...

