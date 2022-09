"Chi è rimasto in Forza Italia...": bomba-Gelmini, la frase al veleno che scatena la bufera (Di sabato 3 settembre 2022) Maria Stella Gelmini torna a colpire il centrodestra e soprattutto Forza Italia. Il ministro agli Affari Regionali in un'intervista al Corriere esclude l'ipotesi di un suo ingresso con Azione in un ipotetico governo di centrodestra dopo il voto. E lo fa criticando aspramente i moderati: "Non lo farei. Sarebbe un governo di destra. Di centro in quello schieramento non c'è più niente. Giorgia Meloni si è alleata con due partiti che hanno messo da parte qualsiasi volontà di riforme. Sono liberali della domenica: adesso contrastano anche il rigassificatore a Piombino, la privatizzazione di Ita, l'introduzione di concorrenzialità per le spiagge". Poi però rincara la dose contro Forza Italia rivelando un retroscena velenoso: "Anche in chi è rimasto in FI c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Maria Stellatorna a colpire il centrodestra e soprattutto. Il ministro agli Affari Regionali in un'intervista al Corriere esclude l'ipotesi di un suo ingresso con Azione in un ipotetico governo di centrodestra dopo il voto. E lo fa criticando aspramente i moderati: "Non lo farei. Sarebbe un governo di destra. Di centro in quello schieramento non c'è più niente. Giorgia Meloni si è alleata con due partiti che hanno messo da parte qualsiasi volontà di riforme. Sono liberali della domenica: adesso contrastano anche il rigassificatore a Piombino, la privatizzazione di Ita, l'introduzione di concorrenzialità per le spiagge". Poi però rincara la dose controrivelando un retroscenaso: "Anche in chi èin FI c'è ...

