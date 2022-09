Che gaffe a Reazione a Catena, la risposta della concorrente gela tutti | Quante critiche sui social (Di sabato 3 settembre 2022) Anche in questa estate 2022 il quiz show Reazione a Catena ha avuto un grosso seguito, anche grazie alla bravura alla conduzione di Marco Liorni, al timone del programma dal 2019. Come noto, Reazione a Catena viene proposto su Rai 1 nella fascia preserale durante il periodo estivo, in sostituzione del programma L’Eredità. Ogni sera si sfidano due squadre, composte da tre persone che risultano legate tra loro da un rapporto d’amicizia, parentela o appartenenza a determinate categorie di lavoro. I team dovranno darsi battaglia in otto prove: la squadra vincitrice torna nella puntata successiva come campione in carica. Tuttavia non è raro che durante le varie puntate si verifichi qualche episodio un po’ imbarazzante. Proprio nella puntata giovedì 1 settembre 2022, durante il gioco L’Intesa Vincente è ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 settembre 2022) Anche in questa estate 2022 il quiz showha avuto un grosso seguito, anche grazie alla bravura alla conduzione di Marco Liorni, al timone del programma dal 2019. Come noto,viene proposto su Rai 1 nella fascia preserale durante il periodo estivo, in sostituzione del programma L’Eredità. Ogni sera si sfidano due squadre, composte da tre persone che risultano legate tra loro da un rapporto d’amicizia, parentela o appartenenza a determinate categorie di lavoro. I team dovranno darsi battaglia in otto prove: la squadra vincitrice torna nella puntata successiva come campione in carica. Tuttavia non è raro che durante le varie puntate si verifichi qualche episodio un po’ imbarazzante. Proprio nella puntata giovedì 1 settembre 2022, durante il gioco L’Intesa Vincente è ...

Corriere : La gaffe di Lotito: «Conosco l’Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice» (che è nel Lazio) - ilfoglio_it : La senatrice di Forza Italia Licia #Ronzulli vuole che sia costruito il rigassificatore di Piombino ma non sa cosa… - Jack_8000 : RT @HoaraBorselli: #RacheleScarpa (Pd): “#Lavoro non deve essere unico mezzo di sostentamento, i soldi non vengano dal lavoro”. Tutti che p… - AndreaVenanzoni : @friend73m Credo fosse una battuta più che una gaffe - enciro59 : RT @HoaraBorselli: #RacheleScarpa (Pd): “#Lavoro non deve essere unico mezzo di sostentamento, i soldi non vengano dal lavoro”. Tutti che p… -