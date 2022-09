Che fine ha fatto Natalia Estrada? Il volto storico della tv oggi è tutta un’altra storia (Di sabato 3 settembre 2022) Che fine ha fatto la bellissima Natalia Estrada? È stata un volto storico della tv negli anni ‘90 e anche ex moglie dell’altrettanto famoso Giorgio Mastrota. Scopriamo insieme che vita fa ora e come è diventata. Ve la ricordate la bellissima Natalia Estrada? La spagnola più popolare d’Italia alla fine degli anni ‘90? Ormai ha lasciato il mondo televisivo per dedicarsi ad altro. Ma dove sarà finita? Andiamo a sbirciare come si svolge la sua vita attuale. Foto da Instagram @sergiofabi2016È stato uno dei volti più amati della televisione italiana e c’è ancora chi la ricorda con nostalgia. Brava, preparata e… bellissima. Com’è la vita di Natalia Estrada ora che ormai non ... Leggi su curiosauro (Di sabato 3 settembre 2022) Chehala bellissima? È stata untv negli anni ‘90 e anche ex moglie dell’altrettanto famoso Giorgio Mastrota. Scopriamo insieme che vita fa ora e come è diventata. Ve la ricordate la bellissima? La spagnola più popolare d’Italia alladegli anni ‘90? Ormai ha lasciato il mondo televisivo per dedicarsi ad altro. Ma dove sarà finita? Andiamo a sbirciare come si svolge la sua vita attuale. Foto da Instagram @sergiofabi2016È stato uno dei volti più amatitelevisione italiana e c’è ancora chi la ricorda con nostalgia. Brava, preparata e… bellissima. Com’è la vita diora che ormai non ...

