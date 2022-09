Charlène di Monaco torna su Instagram per raccontare l' ultima marachella della figlia Gabriella

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 settembre 2022) La principessa, assente da due mesi dai social, ha postato due nuove foto in cui i suoi gemelli sfoggiano un inedito (e piuttosto scombinato) taglio di capelli. È stata la settennea improvvisarsi parrucchiera, come rivela divertita mammache non sembra affatto contenta del risultato…