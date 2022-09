Caro energia, Salvini attacca l’Ue: “Corresponsabile per aumenti bollette” (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set – Matteo Salvini attacca l’Ue, e lo fa su un tema “caldo”, anche in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L’argomento è l’onnipresente “Caro energia” che sta tenendo banco da mesi, con particolare intensità nelle ultime terribili settimane. Salvini contro l’Ue, “responsabile dell’aumento delle bollette” Come riporta Tgcom24, Salvini stavolta è piuttosto diretto contro l’Ue e contro la sua politica, nel campo degli aumenti spaventosi delle bollette energetiche: “L’Europa è Corresponsabile di questi aumenti con politiche ‘green’ ideologiche, con sanzioni alla Russia, e deve essere l’Europa a proteggere famiglie e imprese”. Poi ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set – Matteo, e lo fa su un tema “caldo”, anche in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L’argomento è l’onnipresente “” che sta tenendo banco da mesi, con particolare intensità nelle ultime terribili settimane.contro, “responsabile dell’aumento delle” Come riporta Tgcom24,stavolta è piuttosto diretto controe contro la sua politica, nel campo deglispaventosi delleenergetiche: “L’Europa èdi questicon politiche ‘green’ ideologiche, con sanzioni alla Russia, e deve essere l’Europa a proteggere famiglie e imprese”. Poi ha ...

