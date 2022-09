Caro energia, il pediatra: “Ora legale fissa e niente scuola sabato per risparmio e salute” (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Mantenere l’ora legale tutto l’anno e sì alla settimana corta a scuola”. In questi tempi difficili di crisi energetica e rincari stellari in bolletta, “l’invito è a percorrere queste due strade che coniugano vantaggi per il benessere dei piccoli e aiutano i risparmi sull’energia”. Parola di Italo Farnetani, professore ordinario di pediatria dell’università Ludes-United Campus of Malta, che già nei giorni scorsi aveva espresso stupore sul fatto che il nodo ora legale non fosse al centro del dibattito pre-elettorale. “Sono in disaccordo poi sul fatto di non aver chiuso le scuole il sabato – spiega all’Adnkronos salute – in quanto ci sarebbe stato un risparmio energetico indubbio, senza danni per gli alunni. La socializzazione, la ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Mantenere l’oratutto l’anno e sì alla settimana corta a”. In questi tempi difficili di crisi energetica e rincari stellari in bolletta, “l’invito è a percorrere queste due strade che coniugano vantaggi per il benessere dei piccoli e aiutano i risparmi sull’”. Parola di Italo Farnetani, professore ordinario di pediatria dell’università Ludes-United Campus of Malta, che già nei giorni scorsi aveva espresso stupore sul fatto che il nodo oranon fosse al centro del dibattito pre-elettorale. “Sono in disaccordo poi sul fatto di non aver chiuso le scuole il– spiega all’Adnkronos– in quanto ci sarebbe stato unenergetico indubbio, senza danni per gli alunni. La socializzazione, la ...

pdnetwork : 3 misure immediate contro il caro energia: 1??Raddoppio credito d'imposta per le #imprese: dal 15 al 30% e dal 25 a… - Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: ??Caro energia, Cgia: 'Almeno 9 milioni di italiani a rischio povertà' - CosenzaChannel : Caro energia, Mattarella: «Necessaria e urgente una risposta europea» -