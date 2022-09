Caro energia, il monito della Cisl Salerno: “Pronti a collaborare anche sul piano provinciale” (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Non vogliamo contribuire ad alimentare sterili piagnistei, alcuni con venature tipiche della campagna elettorale. Ma la realtà economica rischia di compromettersi drammaticamente a causa dell’incremento dei costi energetici che si sono abbattuti in questi mesi sulle aziende e con ulteriori, certi, incrementi futuri”, ha detto il segretario generale della Cisl provinciale, Gerardo Ceres. “Come Cisl abbiamo avanzato una serie di proposte per fronteggiare questa pesante crisi dai risvolti prevedibili sia sul piano occupazionale che su quello sociale. Noi sosteniamo la necessità che il nuovo Governo, legittimato dalle urne, qualunque esso sia, deve prevedere, tra le tante misure, un piano di aiuti straordinario per alleggerire il peso delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Non vogliamo contribuire ad alimentare sterili piagnistei, alcuni con venature tipichecampagna elettorale. Ma la realtà economica rischia di compromettersi drammaticamente a causa dell’incremento dei costi energetici che si sono abbattuti in questi mesi sulle aziende e con ulteriori, certi, incrementi futuri”, ha detto il segretario generale, Gerardo Ceres. “Comeabbiamo avanzato una serie di proposte per fronteggiare questa pesante crisi dai risvolti prevedibili sia suloccupazionale che su quello sociale. Noi sosteniamo la necessità che il nuovo Governo, legittimato dalle urne, qualunque esso sia, deve prevedere, tra le tante misure, undi aiuti straordinario per alleggerire il peso delle ...

