Caro energia, Franco: "Bolletta Paese verso 100 miliardi nel 2022" (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – "Guardando la Bolletta energetica del Paese le importazioni nette di energia passano dai 43 miliardi del 2021 ai 100 miliardi che potremmo avere nel 2022 con aumento di circa 60 miliardi, circa 3 punti di Pil, un deflusso di risorse dall'Italia verso i Paesi produttori di energia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo al forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio. "Cosa che sostanzialmente azzera l'avanzo che avevamo negli ultimi anni e taglia le risorse a nostra disposizione". Per Franco "è importante cercare di riportare il prezzo di gas ed energia a livelli sostenibili".

