Caro-bollette, Draghi e von der leyen si svegliano (Di sabato 3 settembre 2022) Il Governo di Mario Draghi prova ad accelerare sulle prossime misure che dovrebbero alleggerire la zavorra del Caro-bollette che grava su famiglie e imprese. E l’obiettivo ora è quello di portare i nuovi interventi in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Si parla di giovedì. Il Governo prova ad accelerare sulle prossime misure che dovrebbero alleggerire la zavorra del Caro-bollette Il pressing delle imprese e delle famiglie è altissimo. Le bollette per l’energia sono raddoppiate o, nella maggior parte dei casi, triplicate. E i disoccupati napoletani non potendole pagare hanno deciso di bruciarle. E così hanno allestito due grossi bracieri dove hanno messo le copie delle fatture per i consumi di corrente e gas. La manifestazione si è tenuta in piazza Matteotti, a Napoli, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 settembre 2022) Il Governo di Marioprova ad accelerare sulle prossime misure che dovrebbero alleggerire la zavorra delche grava su famiglie e imprese. E l’obiettivo ora è quello di portare i nuovi interventi in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Si parla di giovedì. Il Governo prova ad accelerare sulle prossime misure che dovrebbero alleggerire la zavorra delIl pressing delle imprese e delle famiglie è altissimo. Leper l’energia sono raddoppiate o, nella maggior parte dei casi, triplicate. E i disoccupati napoletani non potendole pagare hanno deciso di bruciarle. E così hanno allestito due grossi bracieri dove hanno messo le copie delle fatture per i consumi di corrente e gas. La manifestazione si è tenuta in piazza Matteotti, a Napoli, ...

