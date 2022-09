(Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Unè statoieri da unsprovvisto di. È successo sul regionale 17554, partito da Rimini alle 14.43 e diretto a Bologna transitando da Ravenna. "La situazione - spiega Aldo Co, segretario generale Fit Cisl ER- è davvero critica, per l'ennesima volta ribadisco che siamo ad una vera e propria emergenza. I capitreno sono esasperati, chiedono risposte certe e tutele concrete di cui, al di là dei buoni propositi, non vi è traccia". A tal proposito, aggiunge il sindacalista, "proporremo alle altre organizzazioni sindacali regionali di indire uno sciopero per tutte le imprese ferroviarie che circolano nella nostra regione, una prima azione di sciopero di 8 ore per tutelare l'incolumità dei lavoratori. E' arrivato il momento di dire basta, ...

sulsitodisimone : Capotreno preso a pugni da un passeggero senza biglietto - cristinareggini : va tutto bene! Capotreno preso a pugni a Viserba (#Rimini) da un viaggiatore - Carlino_Rimini : Capotreno preso a pugni a Viserba -

