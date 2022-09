Cani maltrattati in vendita a Milano: coppia denunciata (Di sabato 3 settembre 2022) coppia denunciata per maltrattamento di animali perché sorpresa a vendere Cani in pessime condizioni: erano disidratati, sporchi e rinchiusi in trasportini di piccole dimensioni Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022)per maltrattamento di animali perché sorpresa a venderein pessime condizioni: erano disidratati, sporchi e rinchiusi in trasportini di piccole dimensioni

