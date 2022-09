Canalis | “Se metto una lingerie sto lavorando | ma la vera Elisabetta è…”

fracostanzo : @AlineMedri Same same ma al posto ci metto la Canalis. -

Elisabetta, caos per lo spot della San Benedetto/ "Messaggio pericoloso": è polemica! "Ho sempre usato il mio corpo per lavorare, seun bikini o una lingerie sto lavorando, tutto qui. ...ELISABETTA: "HO SEMPRE USATO IL MIO CORPO PER LAVORARE, SEUN BIKINI O UNA LINGERIE, STO LAVORANDO, TUTTO QUI. MA CHI MI CONOSCE BENE SA CHE LA VERA ELISABETTA È QUELLA CHE COMBATTE, ...La showgirl ha parlato della sua nuova vita da atleta nel corso di una recente intervista: le sue parole Elisabetta Canalis è tornata a far notizia per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una ...Elisabetta Canalis e la passione per la kickboxing: "I maschi mi hanno detto di smettere perché non ero più così sexy" ...