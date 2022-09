Campionati Mondiali Vela | il vento rafficato e oscillante mischia un po’ le carte

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 3 settembre 2022) Terza giornata di regate aidiad Halifax, protagonista ilche complica i campi di regata per tutte le classi impegnate. Le classifiche ne risentono non tanto per le posizioni quanto per i punteggi., le classifiche aggiornate Nei 49er due equipaggi italiani passano in Gold Fleet (Crivelli Visconti – Calabrò e Ferrarese – Chistè), nei 49erFX qualche passo avanti per tutte le azzurre, nei Nacra 17 tutti e tre gli equipaggi nelle zone alte della classifica. Caterina Banti e Ruggero Tita risultano ancora in testa alla classifica nei Nacra 17. Per tutte le informazioni sui: https://49er.org/event/2022-world-championship/ 49er La classifica ...