Calendario Mondiali volley 2022 oggi: orari partite 3 settembre, programma, tv, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) oggi sabato 3 settembre incominciano gli ottavi di finale ai Mondiali 2022 di volley maschile. La fase a eliminazione diretta riparte a Lubiana (Slovenia) con i primi due incontri da dentro o fuori. L’Italia sarà subito chiamata in causa, i Campioni d’Europa scenderanno in campo alle ore 21.15 per fronteggiare Cuba in un testa a testa che si preannuncia decisamente vibrante e impegnativo. La nostra Nazionale dovrà fare i conti con l’acclarata outsider di questa rassegna iridata, ci sarà bisogno della massima attenzione e bisognerà sciorinare un gioco di qualità per riuscire a spuntarla. Il CT Fefé De Giorgi avrà bisogno della miglior regia di Simone Giannelli e dell’intensità offensiva di Yuri Romanò, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia. Gli azzurri si troveranno di fronte un avversario baldanzoso e ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)sabato 3incominciano gli ottavi di finale aidimaschile. La fase a eliminazione diretta riparte a Lubiana (Slovenia) con i primi due incontri da dentro o fuori. L’Italia sarà subito chiamata in causa, i Campioni d’Europa scenderanno in campo alle ore 21.15 per fronteggiare Cuba in un testa a testa che si preannuncia decisamente vibrante e impegnativo. La nostra Nazionale dovrà fare i conti con l’acclarata outsider di questa rassegna iridata, ci sarà bisogno della massima attenzione e bisognerà sciorinare un gioco di qualità per riuscire a spuntarla. Il CT Fefé De Giorgi avrà bisogno della miglior regia di Simone Giannelli e dell’intensità offensiva di Yuri Romanò, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia. Gli azzurri si troveranno di fronte un avversario baldanzoso e ...

