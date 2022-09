Calendario Lazio-Napoli oggi, Serie A calcio: orario 3 settembre, programma, tv, probabili formazioni, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) È già tempo per la quinta giornata di Serie A 2022-2023. Non si può respirare un attimo a causa del Mondiale in Qatar, con i campionati nazionali che stanno correndo a più non posso per poter disputare più partite possibili prima della competizione iridata. La giornata di anticipi si chiuderà con un interessantissimo Lazio-Napoli allo stadio Olimpico di Roma. Entrambe le squadre, appaiate a quota 8 punti in classifica, vengono da un pari bruciante per 1-1. Ciro Immobile e compagni si mangiano le mani per il successo sfumato in pieno recupero contro la Sampdoria, mentre gli azzurri di Luciano Spalletti hanno fallito una ghiotta opportunità contro il Lecce e proveranno a riscattarsi contro Maurizio Sarri, probabilmente l’allenatore più amato dalla piazza negli ultimi vent’anni. DAZN trasmetterà come sempre ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) È già tempo per la quinta giornata diA 2022-2023. Non si può respirare un attimo a causa del Mondiale in Qatar, con i campionati nazionali che stanno correndo a più non posso per poter disputare più partite possibili prima della competizione iridata. La giornata di anticipi si chiuderà con un interessantissimoallo stadio Olimpico di Roma. Entrambe le squadre, appaiate a quota 8 punti in classifica, vengono da un pari bruciante per 1-1. Ciro Immobile e compagni si mangiano le mani per il successo sfumato in pieno recupero contro la Sampdoria, mentre gli azzurri di Luciano Spalletti hanno fallito una ghiotta opportunità contro il Lecce e proveranno a riscattarsi contro Maurizio Sarri, probabilmente l’allenatore più amato dalla piazza negli ultimi vent’anni. DAZN trasmetterà come sempre ...

