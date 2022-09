Calendario Fiorentina-Juventus oggi, Serie A calcio: orario 3 settembre, programma, tv, probabili formazioni, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo il primo turno infrasettimanale della stagione, si torna in campo oggi con tre anticipi della quinta giornata della Serie A 2022-2023 di calcio maschile. Si parte alle ore 15 con un attesissimo Fiorentina-Juventus che mette in palio tre punti importanti soprattutto per il progetto Scudetto dei bianconeri. Una rivalità storicamente accesa che si appresta a vivere un nuovo capitolo, con il centravanti juventino Dusan Vlahovic di scena al Franchi davanti ai suoi ex tifosi per cercare di prolungare un bell’inizio di campionato dal punto di vista personale in termini realizzativi. Fiorentina-Juventus, prevista oggi con calcio d’inizio alle ore 15.00, verrà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN ed in diretta streaming su ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo il primo turno infrasettimanale della stagione, si torna in campocon tre anticipi della quinta giornata dellaA 2022-2023 dimaschile. Si parte alle ore 15 con un attesissimoche mette in palio tre punti importanti soprattutto per il progetto Scudetto dei bianconeri. Una rivalità storicamente accesa che si appresta a vivere un nuovo capitolo, con il centravanti juventino Dusan Vlahovic di scena al Franchi davanti ai suoi ex tifosi per cercare di prolungare un bell’inizio di campionato dal punto di vista personale in termini realizzativi., previstacond’inizio alle ore 15.00, verrà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN ed in direttasu ...

