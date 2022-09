(Di sabato 3 settembre 2022) ROMA – La premessa obbligatoria è che per poter crescere e forse governare, il 25 settembre servirà un buon risultato, magari a doppia cifra, ma intanto Carlogià al dopo elezioni e vede la lista nata dall’unione Azione-Italia Viva che da cartello elettorale si trasforma in “unvasto, chiamatelo fronte, esattamente quelle a cui Mario Draghi ha improntato la sua azione”, ha detto all’evento di apertura della campagna elettorale del terzo polo, che ha richiamato al Superstudio migliaia di persone, molte delle quali rimaste fuori dalla sala principale. “Questa casa è aperta a Cottarelli, Bonino, Bentivogli, Giorgetti, Sala, Gori. Mi fa molta impressione vedere Cottarelli con Fratoianni, Sala con Di Maio…”, ha aggiuntoprevedendo un forte rimescolamento delle ...

Lopinionista : Calenda lancia cantiere repubblicano e guarda al post voto - ilnazionaleit : Calenda a Torino lancia Azione e attacca Letta: “E’ divisivo, o sei con lui o sei un cattivo” [INTERVISTA] - torinoggi : Calenda a Torino lancia Azione e attacca Letta: “E’ divisivo, o sei con lui o sei un cattivo” [INTERVISTA] - Civetta46262114 : RT @orizzontescuola: I politici sbarcano su Tik tok, ma gli studenti li bocciano: “Calenda è il peggiore, Berlusconi è un meme, Salvini lan… - ProgressistaIMB : RT @ilpiffero: Dopo la pasta a fuoco spento, il premio Nobel Parisi lancia il sesso tantrico senza amplesso, così da riscaldarsi più a lung… -

Agenzia askanews

Elezioni 2022, il Terzo Polola campagna elettorale da Milano: i comaschi non mancano. Elezioni 2022, il Terzo Polola campagna elettorale da Milano: i comaschi non mancano Carlo, leader di Azione, e Matteo Renzi, che guida Italia Viva, ieri hanno lanciato da Milano la campagna elettorale del Terzo ...Un incontro avvenuto in una sala gremita, a cuiha voluto ricordare i problemi (e le relative soluzioni) del Paese., il capo dello Stato ha fatto un appello forte. Capo dello stato e ... Calenda lancia cantiere repubblicano e guarda al post voto ROMA - La premessa obbligatoria è che per poter crescere e forse governare, il 25 settembre servirà un buon risultato, magari a doppia cifra, ma intanto ...Il leader di Azione arriva all'Auditorium Capretti insieme ai candidati bresciani Fabrizio Bazoli e Mariastella Gelmini ...