Calciomercato Juventus, Chiesa rischia il posto da gennaio per un pazzo scambio (Di sabato 3 settembre 2022) Federico Chiesa vuole essere ancora una volta centrale al progetto Juve, ma i guai fisici rischiano di renderlo prossimo alla cessione. Che la Juventus abbia in Federico Chiesa un giocatore assolutamente fenomenale nessuno lo mette in dubbio, peccato che il giocatore ex Fiorentina da diverso tempo ormai sia ai margini della squadra causa un gravissimo infortunio che rischia ancora una volta di poter rovinare la sua carriera. LaPresseQuando la Juventus aveva acquistato Federico Chiesa l’entusiasmo a Torino era davvero alle stelle considerando infatti come il giocatore campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2021 era sicuramente uno dei migliori al mondo. Il contratto si basava però su un prestito biennale che avrebbe dovuto portare a un riscatto da ben 60 ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 settembre 2022) Federicovuole essere ancora una volta centrale al progetto Juve, ma i guai fisicino di renderlo prossimo alla cessione. Che laabbia in Federicoun giocatore assolutamente fenomenale nessuno lo mette in dubbio, peccato che il giocatore ex Fiorentina da diverso tempo ormai sia ai margini della squadra causa un gravissimo infortunio cheancora una volta di poter rovinare la sua carriera. LaPresseQuando laaveva acquistato Federicol’entusiasmo a Torino era davvero alle stelle considerando infatti come il giocatore campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2021 era sicuramente uno dei migliori al mondo. Il contratto si basava però su un prestito biennale che avrebbe dovuto portare a un riscatto da ben 60 ...

