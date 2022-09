Calcio: Serie B, i risultati della quarta giornata (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. - (Adnkronos) - I risultati della quarta giornata di Serie B: Ascoli-Cittadella 0-0; Bari-Spal 2-2; Brescia-Perugia 2-1; Frosinone-Como 2-0; Reggina-Palermo 3-0; Ternana-Cosenza 1-1; Venezia-Benevento 0-2; Genoa-Parma 3-3; Cagliari-Modena 1-0 (giocata ieri); Sudtirol-Pisa (domani, ore 16.15). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. - (Adnkronos) - IdiB: Ascoli-Citta0-0; Bari-Spal 2-2; Brescia-Perugia 2-1; Frosinone-Como 2-0; Reggina-Palermo 3-0; Ternana-Cosenza 1-1; Venezia-Benevento 0-2; Genoa-Parma 3-3; Cagliari-Modena 1-0 (giocata ieri); Sudtirol-Pisa (domani, ore 16.15).

