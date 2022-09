Calcio: Serie A, Kouamé risponde a Milik, 1-1 tra Fiorentina e Juventus (Di sabato 3 settembre 2022) Firenze, 3 set. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 1-1 il big match del Franchi tra Juventus e Fiorentina. Bianconeri subito in vantaggio al 9' con un altro gol di Milik ma i padroni di casa rispondono poco prima della mezz'ora grazie alla rete di Kouamé in contropiede. I viola hanno anche l'occasione per ribaltarla prima dell'intervallo ma Jovic si fa parare un Calcio di rigore da Perin. Nella ripresa la pressione dei gigliati ma il risultato non cambia. Allegri tiene Vlahovic a riposo in vista della Champions. In classifica la Juventus sale a quota 9 agganciando momentaneamente l'Inter (impegnata nel derby alle 18) al terzo posto, quarta gara di fila senza vittoria per la Fiorentina che è decima con 6 punti. L'avvio è di marca ospite e in neanche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Firenze, 3 set. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 1-1 il big match del Franchi tra. Bianconeri subito in vantaggio al 9' con un altro gol dima i padroni di casa rispondono poco prima della mezz'ora grazie alla rete diin contropiede. I viola hanno anche l'occasione per ribaltarla prima dell'intervallo ma Jovic si fa parare undi rigore da Perin. Nella ripresa la pressione dei gigliati ma il risultato non cambia. Allegri tiene Vlahovic a riposo in vista della Champions. In classifica lasale a quota 9 agganciando momentaneamente l'Inter (impegnata nel derby alle 18) al terzo posto, quarta gara di fila senza vittoria per lache è decima con 6 punti. L'avvio è di marca ospite e in neanche ...

sportface2016 : Claudio #Lotito sulla sanità a rischio in #Molise: 'Non vendo sogni ma solide realtà, ho già salvato #Lazio e… - Gazzetta_it : Juve, Milik fa rifiatare Vlahovic?. Ma Allegri li ha provati anche insieme - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Juventus 0-1, rete di Milik A. (JUV) - sportface2016 : #Allegri, questa #Juventus non è una squadra da #Scudetto: zero azioni nel secondo tempo - sportli26181512 : #Napoli, il tagadà si è fermato: #Meret, adesso tocca solo a te: Un’estate vissuta nell’incertezza per il possibile… -