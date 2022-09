Calcio, Serie A 2022: Fiorentina e Juventus si dividono la posta. Al Franchi finisce 1-1, Perin para un calcio di rigore (Di sabato 3 settembre 2022) Un punto a testa per Fiorentina e Juventus. Allo stadio Franchi di Firenze termina con il risultato di 1-1 la partita valida come anticipo della quarta giornata del Campionato di Serie A 2022-2023 di calcio. Una sfida decisa tutta nella prima frazione, dove a salire in cattedra è stato soprattutto un grande Mattia Perin, oggi autore di due parate oltremodo significative. L’inizio è iper positivo per i bianconeri, con il nuovo arrivato Paredes apparso particolarmente in confidenza e con Fideo Di Maria ispirato come al solito. Non a caso infatti all’undicesimo giro di orologio, dopo quattro tocchi tutti di prima, Kostic spara un tiro verso la porta intercettato da Milik che porta il parziale sull’1-0. Incassato il goal ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Un punto a testa per. Allo stadiodi Firenze termina con il risultato di 1-1 la partita valida come anticipo della quarta giornata del Campionato di-2023 di. Una sfida decisa tutta nella prima frazione, dove a salire in cattedra è stato soprattutto un grande Mattia, oggi autore di duete oltremodo significative. L’inizio è iper positivo per i bianconeri, con il nuovo arrivato Paredes apparso particolarmente in confidenza e con Fideo Di Maria ispirato come al solito. Non a caso infatti all’undicesimo giro di orologio, dopo quattro tocchi tutti di prima, Kostic sun tiro verso la porta intercettato da Milik che porta il parziale sull’1-0. Incassato il goal ...

