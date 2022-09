Calcio, è fattore K per il Napoli: Kim e Kvaratskhelia, Lazio battuta 2-1 all’Olimpico (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo due pareggi, il Napoli torna a sorridere. È la squadra di Luciano Spalletti ad uscire vincitrice dall’anticipo serale della quinta giornata di Serie A, battendo la Lazio allo Stadio Olimpico con il punteggio di 2-1; con questo successo gli azzurri volano momentaneamente in cima alla classifica con il Milan con 11 punti, in attesa di Atalanta e Roma; Lazio che rimane invece a 8 lunghezze. Avvio da sogno della squadra di Sarri, che dopo tre minuti è già in vantaggio grazie ad un tiro da fuori di Zaccagni, imbeccato da Felipe Anderson, che infila Meret sul palo lontano. Il Napoli prova a prendere piano piano il controllo della partita e negli ultimi 10 minuti si prende la sfida in mano: la porta sembra stregata dopo il palo da fuori di Kvaratskhelia, ma la squadra di Spalletti infrange il tabù subito ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo due pareggi, iltorna a sorridere. È la squadra di Luciano Spalletti ad uscire vincitrice dall’anticipo serale della quinta giornata di Serie A, battendo laallo Stadio Olimpico con il punteggio di 2-1; con questo successo gli azzurri volano momentaneamente in cima alla classifica con il Milan con 11 punti, in attesa di Atalanta e Roma;che rimane invece a 8 lunghezze. Avvio da sogno della squadra di Sarri, che dopo tre minuti è già in vantaggio grazie ad un tiro da fuori di Zaccagni, imbeccato da Felipe Anderson, che infila Meret sul palo lontano. Ilprova a prendere piano piano il controllo della partita e negli ultimi 10 minuti si prende la sfida in mano: la porta sembra stregata dopo il palo da fuori di, ma la squadra di Spalletti infrange il tabù subito ...

