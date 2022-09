Calcio: Allegri, 'risultato utile, ora testa a Champions' (Di sabato 3 settembre 2022) "Abbiamo ottenuto il quinto risultato utile, ora pensiamo alla Champions". Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn commenta il pareggio della sua Juventus in casa della Fiorentina. "La partita ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) "Abbiamo ottenuto il quinto, ora pensiamo alla". Massimiliano, ai microfoni di Dazn commenta il pareggio della sua Juventus in casa della Fiorentina. "La partita ...

