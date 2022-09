Cagliari, parla l’attivista Lgbtq+ che ha contestato Meloni: “Tutti hanno il diritto di costruirsi una famiglia” (Di sabato 3 settembre 2022) “I cambiamenti si possono frenare ma saranno inevitabili”. Lo ha detto Marco Marras, l’attivista che ieri ha contestato Giorgia Meloni sul palco del suo comizio di Cagliari. “Ormai il mio nome è uscito, sono Marco Marras e sono il ragazzo che ieri è salito sul palco della Meloni”, ha esordito in un post su Instagram, dopo aver sventolato una bandiera arcobaleno di fronte alla leader del centrodestra. “Ho voluto in maniera pacifica esprimere il mio dissenso sulla sua visione della famiglia e ho voluto ricordargli che siamo Tutti uguali o come direbbe lei Fratelli d’Italia, di un’unica nazione dove dovrebbe esserci il diritto di potersi costruire una famiglia che sia essa tra due uomini o due donne e che possano accedere alle ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022) “I cambiamenti si possono frenare ma saranno inevitabili”. Lo ha detto Marco Marras,che ieri haGiorgiasul palco del suo comizio di. “Ormai il mio nome è uscito, sono Marco Marras e sono il ragazzo che ieri è salito sul palco della”, ha esordito in un post su Instagram, dopo aver sventolato una bandiera arcobaleno di fronte alla leader del centrodestra. “Ho voluto in maniera pacifica esprimere il mio dissenso sulla sua visione dellae ho voluto ricordargli che siamouguali o come direbbe lei Fratelli d’Italia, di un’unica nazione dove dovrebbe esserci ildi potersi costruire unache sia essa tra due uomini o due donne e che possano accedere alle ...

Danireport : RT @MicLedda: La Meloni a Cagliari. Diverse bestialità dette in malafede. Qui si è andati oltre al parlare alla pancia delle persone. Si pa… - LalliVincenzo : RT @MicLedda: La Meloni a Cagliari. Diverse bestialità dette in malafede. Qui si è andati oltre al parlare alla pancia delle persone. Si pa… - Jul1an_King : RT @anarcobiotici: @SimoneAlliva Ieri a Cagliari i contestatori veri li hanno menati come fabbri. Di quelli non parla nessuno. - 31221lala : RT @anarcobiotici: @SimoneAlliva Ieri a Cagliari i contestatori veri li hanno menati come fabbri. Di quelli non parla nessuno. - cmqross : RT @anarcobiotici: @SimoneAlliva Ieri a Cagliari i contestatori veri li hanno menati come fabbri. Di quelli non parla nessuno. -