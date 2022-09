Cagliari-Napoli, 21 daspo per gli ultras napoletani (Di sabato 3 settembre 2022) È arrivato oggi dalla Questura di Cagliari, il provvedimento per i disordini avvenuti in occasione della gara Cagliari-Napoli disputata il 21 febbraio scorso. Sono stati emessi 21 daspo a ultras partenopei. Secondo la ricostruzione della Polizia, i tifosi del Napoli, una volta arrivati alla stazione si sarebbero rifiutati di salire sui bus predisposti dal servizio di sicurezza avvicinandosi allo stadio a piedi in un corteo senza autorizzazione. Cinque daspo sono ora aggravati da obblighi di comparizione in un ufficio di polizia. La durata dei provvedimenti è stata applicata in relazione alla pericolosità sociale dei soggetti. In particolare, per uno di loro di 8 anni; gli altri vanno da 7 alla durata di 1 anno. I 21 appartenenti al gruppo ultra’ napoletano non potranno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) È arrivato oggi dalla Questura di, il provvedimento per i disordini avvenuti in occasione della garadisputata il 21 febbraio scorso. Sono stati emessi 21partenopei. Secondo la ricostruzione della Polizia, i tifosi del, una volta arrivati alla stazione si sarebbero rifiutati di salire sui bus predisposti dal servizio di sicurezza avvicinandosi allo stadio a piedi in un corteo senza autorizzazione. Cinquesono ora aggravati da obblighi di comparizione in un ufficio di polizia. La durata dei provvedimenti è stata applicata in relazione alla pericolosità sociale dei soggetti. In particolare, per uno di loro di 8 anni; gli altri vanno da 7 alla durata di 1 anno. I 21 appartenenti al gruppo ultra’ napoletano non potranno ...

