Cagliari, campagna elettorale: scontri e contestazioni a comizio della Meloni. Quattro denunciati (Di sabato 3 settembre 2022) I contestatori della leader di FdI cominciano a scendere in piazza per disturbare i comizi. 4 identificati e denunciati dalla Polizia

