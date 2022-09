Cagliari, al comizio della Meloni proteste sul palco e cori contro la leader di Fratelli d’Italia (Di sabato 3 settembre 2022) Cagliari, al comizio della Meloni si sono registrati disordini e proteste. Qualche giorno fa, aveva fatto discutere un filmato che riprendere alcuni manifestanti strappare il manifesto della leader di Fratelli d’Italia. Cagliari, al comizio della Meloni proteste sul palco Era già nell’aria e ci si aspettavano i disordini a Cagliari per il comizio di Giorgia Meloni. Sui social mei giorni scorsi era stato condiviso un filmato che riprendeva alcuni partecipanti alla seconda edizione del Pride Infogau a Olbia, in Sardegna mentre strappavano un manifesto elettorale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 settembre 2022), alsi sono registrati disordini e. Qualche giorno fa, aveva fatto discutere un filmato che riprendere alcuni manifestanti strappare il manifestodi, alsulEra già nell’aria e ci si aspettavano i disordini aper ildi Giorgia. Sui social mei giorni scorsi era stato condiviso un filmato che riprendeva alcuni partecipanti alla seconda edizione del Pride Infogau a Olbia, in Sardegna mentre strappavano un manifesto elettorale ...

ciropellegrino : Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea… - PerutaAntonio : RT @ciropellegrino: Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea osti… - paceinguerra : RT @ciropellegrino: Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea osti… - beppedama : RT @ciropellegrino: Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea osti… - fra_there : RT @ciropellegrino: Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea osti… -