Cacciano Pd replica ad Agostinelli Ndc | “A Roma neanche se ne sono accorti che siete in campo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa di Giovanni, segretario provinciale del Pd, in risposta alle dichiarazioni del segretario di Noi di Centro Carmine. Scrive: “Non di rado il sindacoparla del Partito Democratico, cimentandosi in argute analisi circa la linea politica di uno dei maggiori partiti nazionali. Discetta persino di ‘campi larghi’ e non, lui che con la sua “lista di paese”, Noi Di Centro, sul ‘’ delle elezioni politiche nazionali nemmeno c’è. Peraltro è noto – continua il segretario provinciale del Partito Democratico– che Mastella abbia tentato in tutti i modi di ‘accasarsi’ presso partiti e movimenti nazionali, a partire proprio dal PD, per garantire un posto alla moglie in vista delle elezioni ...