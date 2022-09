Bundesliga | il Bayern si ferma ancora | 1-1 con l'Union Berlino L'Eintracht travolge il Lipsia | Friburgo primo!

news24_inter : Sorridi #Inter, il #Bayern non è imbattibile: solo un pari con l’#UnionBerlino - SportRepubblica : Bundesliga: Union Berlino e Bayern pareggiano e perdono la vetta. Comandano Friburgo e Dortmund - sportli26181512 : #Bundesliga, frena il #Bayern di De Ligt: solo un pari con l'#Union: La formazione bavarese - prossima avversaria d… - sportli26181512 : Union Berlin-Bayern Monaco 1-1: video, gol e highlights: Ancora uno stop per il Bayern Monaco, che viene fermato su… - Luxgraph : De Ligt e il Bayern frenati prima dell'Inter: in vetta ci va il Friburgo -

Secondo pareggio consecutivo per ilMonaco in. Dopo l'1 - 1 casalingo contro il Mönchengladbach, i campioni di Germania hanno raccolto un punto anche sul campo dell'Union Berlino: padroni di casa avanti al 12' con ...Prova generale con qualche intoppo. Nella quinta giornata diilMonaco, che in settimana sarà ospite dell'Inter nella prima giornata di Champions League, non va oltre l'1 - 1 in casa dell'Union Berlino e perde così la vetta della classifica, ...BUNDESLIGA - Altro pari per il Bayern Monaco, frenato sull'1-1 nel big match contro l'Union Berlino. Al gol di Sheraldo Becker risponde Joshua Kimmich.Berlino, 3 set. - (Adnkronos) - Ancora uno stop per il Bayern Monaco, che viene fermato sul pareggio per 1-1 in trasferta dall'Union Berlino in un match della quinta giornata della ...