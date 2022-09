Boxe | Manuel Cappai si ritira | “Ho fatto mille battaglia | lo sport ti rende uomo”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022)ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il 30enne sardo ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Il pugile, che ha militato tra i pesi mosca e i pesi mosca leggeri, ha in carriera vinto la medaglia di bronzo agli Europei 2019 e 2022, due medaglie di bronzo ai Giochi del Mediterraneo (2013 e 2018) e una ai Campionati dell’Unione Europea (2014). L’azzurro ha annunciato il proprio ritiro attraverso un post pubblicato su Instagram: “Tutto ha un inizio e tutto ha una fine, nella mia vita hobattaglie alcune le ho vinte, e altre mi hanno formato perché loti forma, tiatleta e poi, impari a non dare mai nulla per scontato ma sopratutto impari che, se vuoi una cosa te la devi sudare, la puoi ottenere anche ...