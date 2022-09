Bonus trasporti, in due giorni già 350mila sottoscrizioni (Di sabato 3 settembre 2022) “Il Bonus trasporti, che è stato un primo passaggio per favorire in particolare le persone in difficoltà, tra ieri e l’altro ieri ha avuto 350mila sottoscrizioni, su un budget di 3 milioni di Bonus“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sui dati del Bonus abbonamenti per il trasporto pubblico locale, parlando a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il successo dell’iniziativa “significa che è un tema molto sentito sul quale dobbiamo insistere di più”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) “Il, che è stato un primo passaggio per favorire in particolare le persone in difficoltà, tra ieri e l’altro ieri ha avuto, su un budget di 3 milioni di“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sui dati delabbonamenti per il trasporto pubblico locale, parlando a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il successo dell’iniziativa “significa che è un tema molto sentito sul quale dobbiamo insistere di più”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Parlamenteide : Ore 15:08 - Giovannini, in due giorni 350mila sottoscrizioni per bonus trasporti - StellaSirio60 : RT @fattoquotidiano: Bonus trasporti, 150mila richieste nel giorno del debutto per lo sconto fino 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubb… - elleapostro8 : Per chi è di Roma mia cugina ha un problema ad attivare il bonus trasporti, perché: ha ricevuto il codice, ma non h… - alannotorius : @herisson13 Hai dimenticato di citare il bonus trasporti,incentivi auto identici al costo della'auto,cinema e teatr… - marta_basaglia : @atm_informa Buongiorno, ho speso 70€ di abbonamento per una tratta che questo mese sicuramente non farò visto il d… -