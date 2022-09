Bonus sociale bollette cancellato? Prezzi record ed il sostegno slitta (Di sabato 3 settembre 2022) Era atteso da tante famiglie il Bonus sociale bollette e in molti si chiedono se il sostegno è stato cancellato. I Prezzi slittano e in tanti non hanno ottenuto il beneficio: ecco che cosa c’è da sapere. Il tasso di inflazione nell’eurozona ha toccato nuovamente il record ad agosto in un contesto di rialzo dei Prezzi di energia elettrica e beni alimentari. Un rialzo dovuto alla guerra in Ucraina. Una crisi economica che sta già esercitando forti pressioni sulla Banca centrale europea. Proprio per questo il governo italiano è intervenuto per sostenere famiglie e imprese. fonte foto: AdobeStockLa tendenza al rialzo dell’inflazione ha iniziato a manifestarsi chiaramente lo scorso novembre 2021 e da allora non ha smesso ... Leggi su chenews (Di sabato 3 settembre 2022) Era atteso da tante famiglie ile in molti si chiedono se ilè stato. Ino e in tanti non hanno ottenuto il beneficio: ecco che cosa c’è da sapere. Il tasso di inflazione nell’eurozona ha toccato nuovamente ilad agosto in un contesto di rialzo deidi energia elettrica e beni alimentari. Un rialzo dovuto alla guerra in Ucraina. Una crisi economica che sta già esercitando forti pressioni sulla Banca centrale europea. Proprio per questo il governo italiano è intervenuto per sostenere famiglie e imprese. fonte foto: AdobeStockLa tendenza al rialzo dell’inflazione ha iniziato a manifestarsi chiaramente lo scorso novembre 2021 e da allora non ha smesso ...

