Bonus Ristoranti: a chi spetta, entità dell’importo, come fare richiesta (Di sabato 3 settembre 2022) Il settore della ristorazione è stato certamente uno di quelli che ha maggiormente sofferto a causa della pandemia, non solo a causa della chiusura forzata, ma anche a causa del minore potere d’acquisto di molte famiglie, che hanno così rinunciato quasi del tutto ad andare a cena fuori al momento della riapertura. Il governo guidato da Mario Draghi, pur essendo dimissionario, ha però deciso di non stare a guardare e ha così introdotto un Bonus Ristoranti, il cui decreto attuativo è stato pubblicato in data 30 agosto 2022 e destinato a tutte le realtà del settore, comprese pasticcerie, gelaterie e eccellenze gastronomiche. L’obiettivo che ci si vuole prefiggere è quello di dare un sostegno concreto per l’acquisto di macchinari e beni strumentali che possano facilitare la lavorazione e rendere quindi più efficiente il servizio garantito alla ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 3 settembre 2022) Il settore della ristorazione è stato certamente uno di quelli che ha maggiormente sofferto a causa della pandemia, non solo a causa della chiusura forzata, ma anche a causa del minore potere d’acquisto di molte famiglie, che hanno così rinunciato quasi del tutto ad andare a cena fuori al momento della riapertura. Il governo guidato da Mario Draghi, pur essendo dimissionario, ha però deciso di non stare a guardare e ha così introdotto un, il cui decreto attuativo è stato pubblicato in data 30 agosto 2022 e destinato a tutte le realtà del settore, comprese pasticcerie, gelaterie e eccellenze gastronomiche. L’obiettivo che ci si vuole prefiggere è quello di dare un sostegno concreto per l’acquisto di macchinari e beni strumentali che possano facilitare la lavorazione e rendere quindi più efficiente il servizio garantito alla ...

