Bonus psicologo, già oltre 200 mila domande. C'è tempo fino al 24 ottobre. Le info utili (Di sabato 3 settembre 2022) Online la piattaforma Inps attraverso cui richiedere il 'Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia', il cosiddetto Bonus psicologo. Lo sottolinea via social il ministero della Salute. Già arrivate oltre 210 mila domande.

Omar15968125 : @GiovanniCagnol1 Approfitta del bonus psicologo, potrebbe aiutare, forse. - anxioustype_ : settimana prossima chiedo il bonus psicologo spero me lo diano ?? - licantropofuso : @SandraM0027 @Giorgiolaporta Lei è proprio una poveretta sinistra che non riesce a capire una beneamata mazza di qu… - Menanni1 : @LibellulaRebel Non contare una seppia in Italia avendo la velleità di contare in Europa... Più bonus psicologo per tutti. - Menanni1 : @borghi_claudio @repubblica Come m'ha fatto notare @silviettinabb , col 'bonus psicologo' i piddini si sono fatti u… -