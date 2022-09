Bologna. Nuovo anno educativo e scolastico si parte: pronti ad accogliere oltre 8 mila bambine e bambini (Di sabato 3 settembre 2022) È tutto pronto per l’inizio dell’anno educativo e scolastico 2022-2023 nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali, grazie anche alle 150 nuove assunzioni a tempo indeterminato tra insegnanti, educatori e collaboratori, che andranno a consolidare l’organizzazione dei servizi 0-6. parte di queste assunzioni sono finalizzate a dare stabilità al servizio di orario prolungato nei nidi, per il quale sono previsti 45 educatori part time, e a migliorare il sistema di sostituzione degli insegnanti di scuola dell’infanzia, con il reclutamento di 18 insegnanti di potenziamento. A partire da lunedì 5 settembre le 76 scuole d’infanzia comunali a gestione diretta (67) e indiretta (9) apriranno le porte a 5.121 bambine e bambini da 3 a 5 anni. Nelle scuole comunali ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 settembre 2022) È tutto pronto per l’inizio dell’2022-2023 nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali, grazie anche alle 150 nuove assunzioni a tempo indeterminato tra insegnanti, educatori e collaboratori, che andra consolidare l’organizzazione dei servizi 0-6.di queste assunzioni sono finalizzate a dare stabilità al servizio di orario prolungato nei nidi, per il quale sono previsti 45 educatori part time, e a migliorare il sistema di sostituzione degli insegnanti di scuola dell’infanzia, con il reclutamento di 18 insegnanti di potenziamento. A partire da lunedì 5 settembre le 76 scuole d’infanzia comunali a gestione diretta (67) e indiretta (9) aprirle porte a 5.121da 3 a 5 anni. Nelle scuole comunali ...

