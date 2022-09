Bollettino Covid-19 oggi | sabato 3 settembre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di sabato 3 settembre 2022) Il-19 aggiornato a2022. Prosegue il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. Nella giornata odierna si registrano 17.668 nuovi, 48, 29.816, 18.952 tamponi molecolari, 188 ricoverati in terapia intensiva, 4.630 (-189) ricoverati negli altri reparti. Inoltre ...

Sono 2.511 i nuovi casi e 17 i decessi in Lombardia. Ecco il bollettino di oggi, sabato 3 settembre. Sono 2.511 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 21.295 tampo ...Nel bollettino di oggi, 3 settembre 2022, si registrano 877 nuovi positivi al Covid in Calabria e 2 decessi, di cui uno nella provincia di Cosenza ...