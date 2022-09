Bollette troppo alte anche al Parlamento europeo, la stretta sulle ristrutturazioni: tagli per 6 milioni di euro (Di sabato 3 settembre 2022) anche la sede del Parlamento europeo è vittima del rincaro energetico. Secondo quanto riferito ad Ansa dall’ufficio dell’eurocamera, per i prossimi giorni a Strasburgo sarà necessario tagliare alcuni dei lavori di ristrutturazione previsti per un valore di 6,7 milioni di euro. La causa è il costo troppo alto delle Bollette di gas ed elettricità. «anche per colpa dell’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi dell’energia sono aumentati vertiginosamente. I prezzi dell’energia sono aumentati vertiginosamente. Come la maggior parte delle istituzioni, delle imprese o dei cittadini, anche il Parlamento europeo per pagare le ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022)la sede delè vittima del rincaro energetico. Secondo quanto riferito ad Ansa dall’ufficio dell’camera, per i prossimi giorni a Strasburgo sarà necessarioare alcuni dei lavori di ristrutturazione previsti per un valore di 6,7di. La causa è il costoalto delledi gas ed elettricità. «per colpa dell’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi dell’energia sono aumentati vertiginosamente. I prezzi dell’energia sono aumentati vertiginosamente. Come la maggior parte delle istituzioni, delle imprese o dei cittadini,ilper pagare le ...

