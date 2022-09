Bollette, adesso si muove il Colle. Mattarella: "Ecco cosa bisogna fare subito" (Di sabato 3 settembre 2022) Sul fronte del caro Bollette adesso si muove il Colle. Nel messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviato al Forum Ambrosetti, c'è un charissimo riferimento alla situazione economica che sta attraversando il Paese. Il Colle sferza l'Europa e chiede di fare di più per dare una regolata all'impennata del costo dell'energia: "L'Unione europea è il solo attore continentale che possa agire per calmierare i prezzi dell'energia, sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e, al tempo stesso, agendo sul terreno delle energie rinnovabili, confermando concreta solidarietà all'Ucraina. La crisi energetica acuisce problemi e difficoltà provocate da una pandemia ancora non definitivamente debellata e dalle sue conseguenze. Nuove ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Sul fronte del carosiil. Nel messaggio del presidente della Repubblica, Sergio, inviato al Forum Ambrosetti, c'è un charissimo riferimento alla situazione economica che sta attraversando il Paese. Ilsferza l'Europa e chiede didi più per dare una regolata all'impennata del costo dell'energia: "L'Unione europea è il solo attore continentale che possa agire per calmierare i prezzi dell'energia, sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e, al tempo stesso, agendo sul terreno delle energie rinnovabili, confermando concreta solidarietà all'Ucraina. La crisi energetica acuisce problemi e difficoltà provocate da una pandemia ancora non definitivamente debellata e dalle sue conseguenze. Nuove ...

