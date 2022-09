Bolletta alle stelle, siccità e alluvioni: la causa è sempre la stessa. Pensiamoci il 25 settembre (Di sabato 3 settembre 2022) Ormai è quasi una non notizia il periodico annuncio che Gazprom bloccherà le forniture di gas a questo o quel paese o, come successo ieri, che non riaprirà il NorthStream 1 per qualche “guasto tecnico” al quale nessuno crede. Il gas e il petrolio sono strumenti di guerra e la strategia di Putin è chiarissima: dividere e fiaccare gli europei, come dimostra anche la simultanea promessa di concedere maggiori forniture di gas all’Ungheria. Alla decisione del G7 di imporre un tetto al prezzo del petrolio, i russi hanno subito risposto con la minaccia di sospendere le forniture di petrolio e di fare lo stesso nel caso in cui si decidesse di fissare un tetto al prezzo del gas, come ha finalmente dichiarato di volere fare la Presidente della Commissione Von Der Leyen. Eppure, invece di concentrarsi sugli umori di Gazprom, sarebbe utile riconoscere che certo l’assurda guerra di Putin gioca un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Ormai è quasi una non notizia il periodico annuncio che Gazprom bloccherà le forniture di gas a questo o quel paese o, come successo ieri, che non riaprirà il NorthStream 1 per qualche “guasto tecnico” al quale nessuno crede. Il gas e il petrolio sono strumenti di guerra e la strategia di Putin è chiarissima: dividere e fiaccare gli europei, come dimostra anche la simultanea promessa di concedere maggiori forniture di gas all’Ungheria. Alla decisione del G7 di imporre un tetto al prezzo del petrolio, i russi hanno subito risposto con la minaccia di sospendere le forniture di petrolio e di fare lo stesso nel caso in cui si decidesse di fissare un tetto al prezzo del gas, come ha finalmente dichiarato di volere fare la Presidente della Commissione Von Der Leyen. Eppure, invece di concentrarsi sugli umori di Gazprom, sarebbe utile riconoscere che certo l’assurda guerra di Putin gioca un ...

GuidoDeMartini : ?? E SIAMO ARRIVATI AL PUNTO CHIAVE…?? ???? COSÌ COME si diceva a chi si disperava e non voleva vaccinarsi per forza, “… - fattoquotidiano : Caro energia, nel Nordest ristorazione e hotel alle corde: “A luglio la bolletta è triplicata. Ridurremo gli stipen… - ilfattoblog : Bolletta alle stelle, siccità e alluvioni: la causa è sempre la stessa. Pensiamoci il 25 settembre - vinvisval : @Il_gatto_grigio @MLicenza Infatti insieme alle bolletta alcuni dovrebbero far vedere anche le dichiarazioni dei redditi degli anni scorsi - blucrawl77 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Può essere che alle elezioni precedenti vi abbiano votato per questo. Ma adesso che ci… -