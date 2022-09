Berlusconi su TikTok | “Da correttore di bozze a imprenditore | ce la potete fare anche voi”

(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Un saluto a tutti. Oggi però niente battute, dobbiamo far finta di essere delle persone serie”. Silviotorna a proporre un messaggio su, nel quale parla di occupazione giovanile, replicando indirettamenteal segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri aveva affermato che il suo partito è su questo social “in modo serio”. “Allora, voi lo sapete -esordisce il leader di Fi- io sono partito da zero e fin da ragazzo ho fatto più di venti lavori diversi: ho fatto il contadino, il cameriere, ho venduto libri, ho venduto cornici per quadri, ho venduto elettrodomestici, ho fatto ildial ‘Corriere della Sera’. Poi ho avuto un colpo di fortuna: ho conosciuto un importante costruttore edile che si chiamava Pietro Canali: ho lavorato nella sua impresa per due ...

pietroraffa : Meloni, 6 mesi su TikTok, 105 mila follower. Berlusconi, *9 ore* su TikTok, 207 mila follower. Pazzesco - fattoquotidiano : E alla fine Berlusconi è sbarcato – sul serio! – su TikTok. Lo ha fatto alla maniera di un vecchio e stanco signore… - berlusconi : Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a… - carterswizzle : RT @EvaElisabetta: Ha detto tutto lei #tiktok #Berlusconi #renzi - bar_lorenza : RT @EvaElisabetta: Ha detto tutto lei #tiktok #Berlusconi #renzi -

"Ecco il nostro progetto per i giovani" "Un saluto a tutti. Oggi però niente battute, dobbiamo far finta di essere delle persone serie". Silviotorna a proporre un messaggio su, nel quale parla di occupazione giovanile, replicando indirettamente anche al segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri aveva affermato che il suo ...Insomma, Meloni, Salvini,, Calenda e lo stesso Renzi sono tutti sbarcati superché hanno scoperto che i giovani votano ed hanno un forte peso politico. Ed ognuno lo fa nei modi che ...Peskov, riporta l'agenzia Interfax, ha ribadito che Putin non usa il telefono cellulare, non ha account sui social media e non ha intenzione di aprirne dal momento che ha sufficienti canali per… Leggi ...Roma, 3 set. (LaPresse) - "Se voleste entrare da subito in un'azienda noi cercheremo di agevolarvi, cambiando i costi che l'azienda deve sostenere per ...