Berlusconi: Meloni prima donna premier? Per il centrodestra nulla di strano, negli altri Paesi è già storia (Di sabato 3 settembre 2022) Berlusconi scommette e rilancia su Giorgia Meloni. Da padre nobile del centrodestra, che solo qualche giorno fa in un'intervista al Corriere della sera per sé e Forza Italia rivendicava la determinazione di incidere all'interno della coalizione, senza rivendicazioni personali, rispondendo alla domanda su quale ruolo aspirasse a ricoprire dopo il voto, ha sostenuto: «In politica la leadership non si eredita e non si concede. Eventualmente si conquista». E la numero uno di Fratelli d'Italia, alla guida del primo partito del Paese, in quanto a guadagnarsela, non sta davvero dando adito a dubbi… Berlusconi scommette e rilancia su Giorgia Meloni prima donna premier in Italia Così, per confermarlo, il Cav scomoda persino precedenti illustri e blasonati.

