Beautiful, Deacon è stato ingannato: la verità inquietante lo sconvolge (Di sabato 3 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un colpo di scena nelle prossime puntate di Beautiful che vede come protagonista Deacon. L’uomo scopre di essere stato ingannato e la verità lo sconvolge: ecco che cosa è successo. È una delle soap opera che non smettono di stupire ed appassionare i fan di tutto il mondo. Lo spettacolo è da anni molto seguito Leggi su youmovies (Di sabato 3 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un colpo di scena nelle prossime puntate diche vede come protagonista. L’uomo scopre di esseree lalo: ecco che cosa è successo. È una delle soap opera che non smettono di stupire ed appassionare i fan di tutto il mondo. Lo spettacolo è da anni molto seguito

dumurin : RT @EnfantProdige: @dumurin @SunshineMarcoB Puntata Cross Over in America tra Febbre D'Amore e Beautiful per celebrare i 50 anni della prim… - EnfantProdige : @dumurin @SunshineMarcoB Puntata Cross Over in America tra Febbre D'Amore e Beautiful per celebrare i 50 anni della… -