Beach volley, Campionato Italiano 2022. Alfieri/Sacripanti e Menegatti/Gottardi non si fermano! Caminati/Rossi in semifinale (Di sabato 3 settembre 2022) Se la giocheranno nel tabellone perdenti le due coppie in corsa per la conquista del titolo Italiano maschile, mentre in campo femminile Menegatti/Gottardi sono sempre più vicine alla conquista dello scudetto: questi i verdetti della seconda giornata di gare della finale del Campionato Italiano di Beach volley in programma a Caorle. In campo maschile le due coppie in lotta per lo scudetto, Andreatta/Abbiati e Benzi/Bonifazi sono state sconfitte rispettivamente da Alfieri/Sacripanti, arrivati in gran forma a questo appuntamento, e da Rossi/Caminati, sempre difficili da battere quando giocano assieme, ma potranno provare a conquistare le semifinali passando dal tabellone perdenti dove, nell'ultimo turno ...

