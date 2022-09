Basket | Italia-Grecia 81-85 | le pagelle degli azzurri Fontecchio e Polonara i fari di una Nazionale che fa ben sperare

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) Di seguito ledopo81-85. Prima sconfitta per gli uomini di Pozzecco agli Europei, ma ci sono diversi buoni segnali contro una delle formazioni favorite della rassegna.81-85, LESpissu 5.5. Non risulta molto appariscente, ma se è vero che in 23’25” non incide particolarmente, è comunque ugualmente vero che di assist ne smazza 6, un dato un po’ nascosto, ma che lo tiene a galla. Mannion 5. Giornata no per lui al tiro, 1/7 dal campo e due perse. La sua capacità di prendere per le corna il suo toro, che è il pitturato, stavolta non si è vista.Europei 2022,81-85: la rimonta ...