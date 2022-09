Basket | Europei 2022 | la Spagna annichilisce la Georgia e conquista il secondo successo

(Di sabato 3 settembre 2022) Seconda vittoria per laaglidi. Dopo ilcontro la Bulgaria, la squadra di coach Sergio Scariolo batte anche lacon il punteggio di 90-64 e si porta in testa alla classifica del gruppo A insieme alla Turchia. Ottime in casa iberica le prove di Willy Hernangomez (14 punti e 7 rimbalzi) e Jaime Pradilla (12 punti e 4 palle rubate). Aini non bastano invece i 13 punti di Rati Andronikashvili. L’inizio di partita è ricco di equilibrio: da una parte regala spettacolo Willy Hernangomez, dall’altra rispondono presenti soprattutto McFadden e Shermadini e il primo quarto termina con laavanti soltanto di due lunghezze (18-16). Ilperiodo si apre con la salita in cattedra di ...

Isa_HernaP : La @RaiUno che non ha i diritti per gli europei di basket è una cosa scandalosa. Volevo giusto ripeterlo. #Eurobasket - sportface2016 : #Basket | #Eurobasket22: #Spagna sul velluto, #Georgia ko 64-90 - Fprime86 : RT @SkySport: Grecia-Italia alle 21.00 su Sky Sport Arena #SkySport #SkyEuroBasket - SkySport : Grecia-Italia alle 21.00 su Sky Sport Arena #SkySport #SkyEuroBasket -

0 - 4 2/2 Giannis. Spissu tenta di immolarsi per tentare di prendere sfondamento su Giannis, liberi per il più noto degli Antetokounmpo.... canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione glidisaranno un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità ...La Spagna demolisce la Georgia nella seconda gara del Gruppo A degli Europei maschili 2022 di basket ed è prima nel girone.Finalmente si torna in campo per una partita ufficiale nell'ormai classica amichevole al PalaCrisafulli di Pordenone contro gli austriaci del Kapfenberg, prima uscita per la ...