Basket Europei 2022, Italia-Grecia 81-85: la rimonta azzurra si ferma sull’ultimo tiro. Non basta uno strepitoso Fontecchio (Di sabato 3 settembre 2022) Ad un tiro dall’incredibile rimonta. Le speranze dell’ItalBasket si infrangono sul ferro e la Grecia vince 85-81 nella seconda giornata degli Europei di Basket. Antetokounmpo e compagni sono stati sempre avanti nel match, toccando anche il +15 negli ultimi cinque minuti. La squadra di Pozzecco ha avuto il merito di non mollare e crederci fino all’ultimo possesso, arrivando veramente vicina al centrare un isperato overtime. Non basta un Simone Fontecchio eccezionale. Il neo giocatore degli Utah Jazz è il miglior marcatore del match con 26 punti ed ottime anche le prove di Achille Polonara, doppia doppia con 14 punti e 10 rimbalzi, e di Stefano Tonut (13 punti). Giannis Antetokoumpo firma 25 punti e ci aggiunge anche 11 rimbalzi, ma è Tyler Dorsey con i ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Ad undall’incredibile. Le speranze dell’Italsi infrangono sul ferro e lavince 85-81 nella seconda giornata deglidi. Antetokounmpo e compagni sono stati sempre avanti nel match, toccando anche il +15 negli ultimi cinque minuti. La squadra di Pozzecco ha avuto il merito di non mollare e crederci fino all’ultimo possesso, arrivando veramente vicina al centrare un isperato overtime. Nonun Simoneeccezionale. Il neo giocatore degli Utah Jazz è il miglior marcatore del match con 26 punti ed ottime anche le prove di Achille Polonara, doppia doppia con 14 punti e 10 rimbalzi, e di Stefano Tonut (13 punti). Giannis Antetokoumpo firma 25 punti e ci aggiunge anche 11 rimbalzi, ma è Tyler Dorsey con i ...

