Basket, Europei 2022: Germania batte Francia! Pronta reazione di Montenegro, Finlandia e Croazia. (Di sabato 3 settembre 2022) Si sono appena concluse quattro partite valevoli per seconda giornata della fase a gironi dell’EuroBasket 2022. Per il gruppo A (Tbilisi) si sono affrontate Montenegro e Belgio; per il gruppo B (Colonia) i padroni di casa della Germania erano attesi dal match contro la Bosnia-Erzegovina; al Forum di Assago per il gruppo C – dove stasera andrà in scena l’attesissima sfida tra Italia e Grecia, con palla a due alle ore 21:00) la Gran Bretagna ha sfidato la Croazia; infine nel gruppo D (Praga) la Finlandia si è confrontata con la Polonia. Andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto quindi nelle sfide disputate nel primo pomeriggio di questo sabato di grande Basket continentale. Montenegro-BELGIO 76-70 (17-14, 20-18, 31-18, 8-20) Riscatto immediato per ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Si sono appena concluse quattro partite valevoli per seconda giornata della fase a gironi dell’Euro. Per il gruppo A (Tbilisi) si sono affrontatee Belgio; per il gruppo B (Colonia) i padroni di casa dellaerano attesi dal match contro la Bosnia-Erzegovina; al Forum di Assago per il gruppo C – dove stasera andrà in scena l’attesissima sfida tra Italia e Grecia, con palla a due alle ore 21:00) la Gran Bretagna ha sfidato la; infine nel gruppo D (Praga) lasi è confrontata con la Polonia. Andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto quindi nelle sfide disputate nel primo pomeriggio di questo sabato di grandecontinentale.-BELGIO 76-70 (17-14, 20-18, 31-18, 8-20) Riscatto immediato per ...

zazoomblog : Europei basket 2022: la Croazia batte la Gran Bretagna successo anche per la Germania - #Europei #basket #2022:… - sportli26181512 : Europei di basket, i risultati di oggi: vittorie per Croazia e Germania: E' un super sabato quello dell'Europeo di… - Dario_Melli : Europei di basket, i risultati di oggi: vittorie per Croazia e Germania - MrPigna91 : RT @Eurosport_IT: Ottimo esordio per gli Azzurri! ?????? #EuroBasket | #Italbasket - LoSportpiubello : Emozioni alla radio 2199: Europei 2022 Basket maschile ITALIA-ESTONIA (02-09-2022) -